Зеленский: Евросоюз готов поддержать Украину поставками электричества

По итогам этой недели у нас есть некоторые важные договоренности с партнерами для энергетики. В частности, Евросоюз готов поддержать Украину поставками электричества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении в конце 347-го дня полномасштабной войны сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"По итогам этой недели мы имеем некоторые важные договоренности с партнерами для энергетики. В частности, Евросоюз готов поддержать Украину поставками электричества. Спасибо партнерам за это. Наращиваем сотрудничество и в поставках энергооборудования. Также есть чрезвычайно успешные примеры в энергосберегающих инициативах.

К примеру, только за одну эту неделю люди уже получили первый миллион LED-ламп в обмен на энергозатратные лампы накаливания. Более 800 тысяч заявок по этой программе уже есть в "Дії", то есть это максимально удобно.

Когда мы полностью реализуем программу – а это 30 миллионов LED-ламп – это даст заметную экономию потребления. Я благодарю президента Еврокомиссии, госпожу Урсули фон дер Ляйен, за поддержку этой инициативы", - подчеркнул Зеленский.

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