Буданов станет руководителем Минобороны, Резников возглавит Минстратегпром, а Малюк и Клименко возглавят СБУ и МВД, - Арахамия

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнародовал результаты заседания фракции по кадровым вопросам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Арахамия отметил: "Война диктует кадровую политику. Время и обстоятельства нуждаются в усилении и перегруппировке. Это происходит сейчас и будет происходить в будущем.

Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять" министерство, которое должно делать больше.

Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени.

МВД – Игорь Клименко.

СБУ – Василий Малюк.

Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики.

Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое".

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