Буданов станет руководителем Минобороны, Резников возглавит Минстратегпром, а Малюк и Клименко возглавят СБУ и МВД, - Арахамия
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.
Арахамия отметил: "Война диктует кадровую политику. Время и обстоятельства нуждаются в усилении и перегруппировке. Это происходит сейчас и будет происходить в будущем.
Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять" министерство, которое должно делать больше.
Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени.
МВД – Игорь Клименко.
СБУ – Василий Малюк.
Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики.
Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое".