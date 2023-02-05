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Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с Зеленским и Путиным

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Папа Римский Франциск заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Rai News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я открыт для встречи с обоими президентами – Украиной и Россией", - заявил понтифик в ходе пресс-конференции.

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Он также добавил, что до сих пор не посетил Киев, поскольку сейчас нет возможности приехать в Москву. Но Папа отметил, что просит о диалоге.

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Топ комментарии

  • Виктор Дийнега
    Когда бункерного нациста будут отпевать, тогда и встретитесь. В чем проблема?
  • piligrim
    відвезіть його в Бахмут... най помолиться там за мир...
  • Urs
    парабеллум дать?
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