Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с Зеленским и Путиным
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Папа Римский Франциск заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Rai News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я открыт для встречи с обоими президентами – Украиной и Россией", - заявил понтифик в ходе пресс-конференции.
Он также добавил, что до сих пор не посетил Киев, поскольку сейчас нет возможности приехать в Москву. Но Папа отметил, что просит о диалоге.