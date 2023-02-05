Очень тяжело на Донетчине - ожесточенные бои. Оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое, - Зеленский

На Донбассе пока очень тяжело - продолжаются ожесточенные бои.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении в конце 347-го дня полномасштабной войны сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил: "Отдельно по поводу фронта. Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попытаться отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это увеличенное давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле.

Очень тяжело в Донецкой области - ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять. Должны использовать и используем каждый день и каждую неделю, чтобы усиливать нашу защиту на фронте, чтобы укреплять наши международные позиции, чтобы увеличивать давление на Россию и давать нашим людям новые возможности пройти это тяжелое время.

У нас нет другой альтернативы, как защититься и победить".

Смотрите также: Украина ввела санкции против атомной отрасли России, - Зеленский. ВИДЕО