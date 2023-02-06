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Зеленский анонсировал решения и переговоры, которые дадут Украине больше поддержки и оружия

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зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решения и переговоры, которые дадут Украине больше международной поддержки и оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем обращении.

"Уже началась наша подготовка к событиям новой недели - она может стать достаточно значимой. Готовим решения, переговоры, которые должны усилить наших воинов, которые должны дать Украине больше международной поддержки, больше оружия", - сказал Президент.

Он добавил, что запланированы как публичные, так и непубличные форматы работы.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
  • Amber
    Штучно робити із Зе позитивного персонажа,
    було великою помилкою заходу. 😕
    Зараз поступово випливають деталі його мародерства, таємних переговорів з путлєром, а за цим піде хвиля розчарування на заході. 😠Тому важливо донести, що Зе - це не Україна !!
    За всі часи незалежності , в таких масштабах Украіну ще не грабували 😡

  • Алекс Мышкевич
    урод !

    за що дадуть ?
    за золоті яйці рєзнікова?
    чи за призначення шпигуна та балабола буданова міністом оборони ?
    ЗЄ-льонські вже зовсім з катушок поїхали ?
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