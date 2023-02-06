Зеленский анонсировал решения и переговоры, которые дадут Украине больше поддержки и оружия

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решения и переговоры, которые дадут Украине больше международной поддержки и оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем обращении.

"Уже началась наша подготовка к событиям новой недели - она может стать достаточно значимой. Готовим решения, переговоры, которые должны усилить наших воинов, которые должны дать Украине больше международной поддержки, больше оружия", - сказал Президент.

Он добавил, что запланированы как публичные, так и непубличные форматы работы.

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