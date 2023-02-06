Россия может начать новое наступление в течение 10 дней, - Financial Times

Новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение десяти дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам неназванного советника украинской армии, украинские военные получили "очень надежные разведданные о намерениях" России снова начать атаку.

Он добавил, что такое наступление может произойти в течение 10 дней.

Аналитики издания считают, что возможным местом для нового российского нападения является западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана - городов, отбитых украинскими войсками во время контрнаступления прошлой осенью.

По словам местных чиновников и западных аналитиков, Россия уже несколько недель собирает силы в этом направлении.

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