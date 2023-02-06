Новости

Россия может начать новое наступление в течение 10 дней, - Financial Times

28 25361
рф,армія,російська
Новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение десяти дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам неназванного советника украинской армии, украинские военные получили "очень надежные разведданные о намерениях" России снова начать атаку.

Он добавил, что такое наступление может произойти в течение 10 дней.

Аналитики издания считают, что возможным местом для нового российского нападения является западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана - городов, отбитых украинскими войсками во время контрнаступления прошлой осенью.

По словам местных чиновников и западных аналитиков, Россия уже несколько недель собирает силы в этом направлении.

Читайте также: Россияне сменили стратегию, новое наступление не будет большими стрелками на карте, - Бутусов. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Боже, бережі Україну та її захисників.
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    О, сейчас тут в этой теме кацапы панику разводить начнут. Дофига их в последние несколько недель тут на Цензоре появилось, действительно кацапы видимо готовят наступление
  • stels400
    ЗСУ все бачать всі напрямки скупчення і багато чого іншого зараз вже скоро рік війни і ми не ті що були на початку.Віримо в ЗСУ ,спокійно,допомагаємо хто як може своїми силами.Все буде добре.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости