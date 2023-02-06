Резников заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, но он отказался бы
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в комментарии "Фактам ICTV"
Он отметил: "Я могу прокомментировать, что это для меня новость. У меня никакого разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины".
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Резников "переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности".
В то же время Резников в комментарии "ICTV" заявил, что впервые слышит о том, что может возглавить Минстратегпром и отказался бы от такого предложения, если бы оно было.
"О Минстратегпроме я слышу впервые. Я хочу сказать как юрист, что такой процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует – это решение парламента может быть только по представлению премьер-министра, если это не должность МОУ или МИД.
Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка", – подчеркнул министр.