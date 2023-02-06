Новости

Украина обратилась к спонсорам Олимпиады о недопущении россиян на международные соревнования, - Зеленский

2 53914
мок,олімпіада
Представителям российской федерации не место на Олимпиаде и других международных спортивных турнирах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Продолжаем дипломатический марафон для того, чтобы не допустить использования кремля мирового спорта и Олимпийского движения для своей пропаганды. Представителям государства-террориста на место на Олимпиаде и международных турнирах", - сказал Президент.

Он добавил, что Украина уже обратилась к крупным международным компаниям, наиболее поддерживающим Международный олимпийский комитет, с соответствующими письмами.

"Это крупные международные компании, которые точно заинтересованы в том, чтобы их репутацию, поддержку не использовали ради пропаганды войны", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский анонсировал решения и переговоры, которые дадут Украине больше поддержки и оружия

Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    слова-паразіти лізуть тільки з людей-паразітив...
  • три - пятнадцать
    за бубою резніков...
    - марафон так марафон всюди!
  • Влад Казарецький 1e9f0fb9
    Хто цей текст йому підсунув?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости