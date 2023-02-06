Украина обратилась к спонсорам Олимпиады о недопущении россиян на международные соревнования, - Зеленский

Представителям российской федерации не место на Олимпиаде и других международных спортивных турнирах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Продолжаем дипломатический марафон для того, чтобы не допустить использования кремля мирового спорта и Олимпийского движения для своей пропаганды. Представителям государства-террориста на место на Олимпиаде и международных турнирах", - сказал Президент.

Он добавил, что Украина уже обратилась к крупным международным компаниям, наиболее поддерживающим Международный олимпийский комитет, с соответствующими письмами.

"Это крупные международные компании, которые точно заинтересованы в том, чтобы их репутацию, поддержку не использовали ради пропаганды войны", - рассказал Зеленский.

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