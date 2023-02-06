ВСУ отразили атаки врага в районах 14 населенных пунктов в Донецкой области, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 6 февраля по поводу российского вторжения.

Так, начались триста сорок восьмые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В ходе боевых действий в районе города Бахмут отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК "Вагнер".

За прошедшие сутки наши подразделения отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

В то же время противник нанес 4 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова и Дружковки в Донецкой области и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Есть погибшие и раненые.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных вражеских группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Сопычь, Бояро-Лежачи, Волфино и Александровка на Сумщине и Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Бударки и Рубленое Харьковской области.

На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Песчаное, Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва – Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись более 25 районов населенных пунктов, среди них - Спорное, Белогоровка, Николаевка, Раздолевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Тарасовка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое влияние попали более 30 населенных пунктов. Среди них – Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.

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На Херсонском направлении обстрелам, в частности, подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Ивановка, Никольское, Чернобаевка, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. Всего около 20 населенных пунктов.

Противник продолжает нести потери. Так, в населенном пункте Васильевка Запорожской области оккупанты обустроили местную детскую больницу под военный госпиталь для раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Прием детей в больницу прекращен.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов. А подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.