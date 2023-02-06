За прошедшие сутки россияне убили 1 гражданского в Донецкой области, 1 человек получил ранение, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
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За прошедшие сутки, 5 февраля, российские оккупанты убили 1 мирного жителя Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 5 февраля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Бахмуте.
Еще 1 человек в области получил ранения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.