Общие боевые потери РФ с начала войны - около 132 160 человек (+870 в сутки), 3231 танк, 2231 артсистема, 6415 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 6 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 132 160 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 132 160 (+870) человек ликвидировано,
- танков - 3231 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 6415 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2231 (+5) ед,
- РСЗО - 461 (+1) ед,
- средства ПВО - 227 (+0) ед,
- самолетов - 294 (+0) ед,
- вертолетов - 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0),
- крылатые ракеты – 796 (+0),
- корабли/катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5104 (+13) ед,
- специальная техника – 203 (+0).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.