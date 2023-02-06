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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 132 160 человек (+870 в сутки), 3231 танк, 2231 артсистема, 6415 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 6 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 132 160 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 132 160 (+870) человек ликвидировано,
  • танков - 3231 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 6415 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2231 (+5) ед,
  • РСЗО - 461 (+1) ед,
  • средства ПВО - 227 (+0) ед,
  • самолетов - 294 (+0) ед,
  • вертолетов - 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0),
  • крылатые ракеты – 796 (+0),
  • корабли/катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5104 (+13) ед,
  • специальная техника – 203 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 132 160 человек (+870 в сутки), 3231 танк, 2231 артсистема, 6415 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Як доба так і мінус батальйон кацапні.
  • vuiko dobrui
    Супер !!! Слава Україні !!! Героям Слава !!! Смерть кацапам-окупантам !!!
  • Qq Qqq f1a4586b
    40 одиниць техніки і майже 900 чумардосві! Порадували танчики. Слава ЗСУ!!!
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