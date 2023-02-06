Общие боевые потери РФ с начала войны - около 132 160 человек (+870 в сутки), 3231 танк, 2231 артсистема, 6415 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 6 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 132 160 человек.