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Зеленский направил в ВР законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации

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депутат,вр,рада,верховна
Утром 6 февраля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты утверждения Указа президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" и "О продлении срока действия военного положения в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВР.

Как отмечается, законопроекты 8419 и 8420 авторства главы государства прорабатываются в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Согласно законопроектам, предлагается продлить срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 19 февраля 2023 сроком на 90 суток и срок проведения общей мобилизации с 19 февраля 2023 на 90 суток.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Свої чотири повістки теж направив на Комітет?
  • Olena Lynch
    Корупція під час військових дій має бути прирівняна до мародерства, за це має бути запроваджено найвищу міру покарання, хоча б у воєнний час. Може, тоді побояться суки так красти.
  • gemixx11
    якби зібрали роту з дітей чиновників то бійна вже б закінчилась
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