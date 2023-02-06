Новости

Украина готова предоставить Турции необходимую помощь для преодоления последствий землетрясения, - Зеленский

6 09055
зеленський
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Турции в связи с землетрясением.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я выражаю свои соболезнования президенту Эрдогану, жителям Турции и семьям погибших во время землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем людей Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий стихии" , – говорится в сообщении.

Напомним, по данным СМИ на юго-востоке Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4 балла. Известно о по меньшей мере 76 погибших.

Читайте также: Украина обратилась к спонсорам Олимпиады о недопущении россиян на международные соревнования, - Зеленский

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Peace and quiet
    Не може без піару,ти дегенерат вже допоміг українцям...
  • Ksenia VB
    Сам на допомогах ледь виживаєш. Що надати збираєшся?
  • Ksenia VB
    Не соромно. В нас війна. Сидиш там в Італії. Сюди приїдь
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости