Россия планирует легализовать захват части территории Украины, проведя там псевдовыборы, - британская разведка

Председатель совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что 10 сентября 2023 г. состоятся региональные выборы в недавно аннексированных районах Украины.

Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"Включение выборов в тот же день голосования, которое запланировано по всей России, подчеркивает стремление руководства представить территории как неотъемлемые части федерации", отмечается в сводке.

По данным британской разведки, проведение "выборов" следует за усилиями по "русификации" оккупированных территорий, включающих изменение систем образования, связи и транспорта.

"Несмотря на то, что в России избирателям больше не доступен значительный демократический выбор даже на региональных выборах, лидеры скорее всего выдвинут аргумент, что новые выборы еще больше оправдывают оккупацию", - считают в Минобороны Британии.