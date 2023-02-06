Новости

Россия планирует легализовать захват части территории Украины, проведя там псевдовыборы, - британская разведка

16 46641
псевдовибори
Председатель совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что 10 сентября 2023 г. состоятся региональные выборы в недавно аннексированных районах Украины.

Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"Включение выборов в тот же день голосования, которое запланировано по всей России, подчеркивает стремление руководства представить территории как неотъемлемые части федерации", отмечается в сводке.

По данным британской разведки, проведение "выборов" следует за усилиями по "русификации" оккупированных территорий, включающих изменение систем образования, связи и транспорта.

"Несмотря на то, что в России избирателям больше не доступен значительный демократический выбор даже на региональных выборах, лидеры скорее всего выдвинут аргумент, что новые выборы еще больше оправдывают оккупацию", - считают в Минобороны Британии.

Топ комментарии

  • дератизатор
    І шо?
    Колорадські жуки теж мабудь якісь референдуми проводять в баби Галі на городі, але це якось мало хвилює бабу Галю і її оприскувач...))
  • Olena Lynch
    Це до сраки що вони там вирішили, наші військові все це вирішують. Ми вже чули крики шизофреніка, що Херсон - це територія рашки назавжди.
  • Garry Grant
    До 10 вересня валька-стакан остаточно зіп'ється та здохне від цирозу.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости