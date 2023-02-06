461 ребенок погиб в результате вооруженной агрессии РФ, - Офис генпрокурора

Более 1380 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

По официальной информации ювенальных прокуроров, 461 ребенок погиб и более 919 получили ранения разной степени тяжести.

Стало известно, что 2 февраля в результате артиллерийских обстрелов врагом г. Голая Пристань Херсонской области загорелся автомобиль. В нем находились три человека, в том числе 8-летний мальчик. Ребенок погиб", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 443, Харьковской – 270, Киевской – 123, Херсонской – 86, Запорожской – 84, Николаевской – 83, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 63.

Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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