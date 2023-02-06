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"Риски для системы в целом перед Рамштайном и учитывая возможное наступление", - Безуглая об отмене кадровых решений в Минобороны

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резніков
Заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что на этой неделе в Минобороны и Минстратегпроме не будет назначений и отставок.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По Минобороны и Минстратегпрому - пока приостановили, на этой неделе отставок и назначений не будет", - отметила парламентарий.

В комментариях к посту Безуглая объяснила это рисками для системы в целом перед "Рамштайном".

"Риски для системы в целом перед Рамштайном и учитывая возможное наступление оцениваем", - добавила она.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на этой неделе кадровых изменений в сфере обороны не будет.

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