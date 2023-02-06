Потребление электроэнергии растет, аварийные отключения в Одессе, Киеве и на Киевщине, - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии растет. Причиной тому является не только начало рабочей недели, но и существенное похолодание. Следовательно, в стране сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы (пики потребления).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия делится на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. Также в Украину осуществляется импорт электроэнергии.

В Одесской, Киевской областях и Киеве сохраняются сетевые ограничения.

"Причина дефицита: в результате 13 ракетных и 15 дроновых атак России на энергосистему Украины повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. "Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше. Кроме того, восстановленные объекты и резервные схемы питания имеют пониженную надежность. Последствия российских атак ощутимы не только во время попаданий, но и, к сожалению, спустя некоторое время после этого", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что всем операторам систем распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления. Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доведенного лимита. Превышение лимитов приводит к созданию аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

"В результате масштабной аварии на подстанции НЭК "Укрэнерго", в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения. Из-за сетевых ограничений аварийные отключения применяются также в Киеве и в Киевской области", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго совместно работают над питанием потребителей Одессы по резервным схемам. Также объекты критической инфраструктуры должны перейти на альтернативные источники питания, что на данном этапе позволит высвободить определенный объем мощности и направить его для бытовых потребителей.

В усиленном режиме ведутся ремонтные работы на всех энергообъектах Одесской области, пострадавших от российских атак. Усилия сконцентрированы на одном из объектов, который позволит ускорить восстановление электроснабжения Одессы и Одесского района.

Напомним, что энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 волн атак БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также расположено и большинство ветровых и солнечных электростанций. Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где самый большой дефицит.