Рашисты обстреляли гражданский автомобиль в Голой Пристани, погиб 8-летний мальчик, - ОВА
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Российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль во временно оккупированной Голой Пристани.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, из-за вражеского артиллерийского удара автомобиль охватило пламя. В салоне находились три человека, среди которых 8-летний мальчик. Известно, что ребенок погиб.
"Это страшное событие зафиксировано Генеральной прокуратурой Украины. Как сообщают правоохранители, обстрел, отобравший детскую жизнь, был 2 февраля. Всего на Херсонщине с начала военных действий из-за агрессии РФ пострадали 86 детей. Рашистов обязательно будут судить за убийство наших маленьких ангелочков!" , – говорится в сообщении.