Польша предлагает, чтобы на Мюнхенской конференции страны не просто обсудили возможность передачи истребителей Украине, но и приняли решение

Польша выступает за то, чтобы западные лидеры на Мюнхенской конференции по безопасности не просто обсудили возможность передачи истребителей Украине, а приняли решение по этому вопросу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом в интервью RND заявил посол Польши в Германии Дариуш Павлось.

"Что касается вопроса истребителей, то Польша не хочет быть в этом вопросе наедине, мы считаем, что это решение должно быть принято западными союзниками единогласно", - сказал дипломат.

Однако, по его словам, нужно использовать любые возможности для соответствующих консультаций и как можно скорее.

"Политика колебаний и проволочек, как в случае с основным боевым танком Leopard 2, контрпродуктивна. У нас есть поговорка: если ты даешь быстро, ты даешь дважды", - сказал Павлось.

"До Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 17 по 19 февраля, осталось всего 14 дней. Мы предложили, чтобы главы государств и правительств, которые соберутся там, не только обсудили этот вопрос, но и приняли решение", - заявил он.

Посол также отметил, что было бы целесообразно, чтобы президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретились там в формате Веймарского треугольника, чтобы показать, что важнейшие европейские сторонники Украины должны сплотить свои ряды.

"Кроме того, мы всегда готовы к двустороннему разговору с Германией. Польша имеет несколько десятков истребителей советской разработки, как МИГ-21, так и СУ-22. Но, как я уже сказал, мы хотим иметь единый подход к этому вопросу с нашими партнерами в ЕС и в НАТО", - заявил дипломат.

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