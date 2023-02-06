Российские захватчики в очередной раз обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины, зафиксировано 40 "прилетов", - Госпогранслужба

За прошедшие сутки, 5 февраля, российские оккупационные войска с применением гранатометов и минометов обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Под вражеским огнем оказались Середино-Будская, Юнаковская и Зноб-Новгородская громады Сумщины, Новгород-Северская громада Черниговщины.

Также под минометным огнем находилась Зноб-Новгородская громада. Оккупанты выпустили 3 мины 120-мм калибра, огонь открывали из населенного пункта белая березка.

По приграничной Середино-Будской территориальной громаде противник со стороны населенного пункта зерновое вел минометный обстрел — зафиксировано 4 прилета.

Во второй половине дня российские оккупанты накрыли территорию Юнаковской громады из минометов, насчитано десяток прилетов.

Вечером в приграничье Новгород-Северской громады прозвучало 25 выстрелов из 30-мм станкового автоматического гранатомета", - говорится в сообщении.

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