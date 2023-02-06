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Резников о возможном наступлении оккупантов: "Это может быть восток и юг"

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окупанти
Министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне во время возможного наступления не будут пытаться одновременно захватить всю Украину, как это было в начале полномасштабного вторжения.

Об этом он заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

"Тактику одновременного захвата Украины россияне попробовали в феврале прошлого года. Она не сработала. То есть ресурс был рассеян, они потеряли много элитных подразделений. Сейчас у них новая тактика – это концентрированные, ползучие попытки, по чуть-чуть, по десять метров, захватывать, оттеснять, отжимать", - отметил глава Минобороны.

По словам Резникова, наиболее серьезные группировки оккупантов сейчас находятся на юге и востоке Украины. Войска РФ концентрируются для того, чтобы пойти другой тактикой по этим направлениям.

"Если мы говорим, что попытки наступления могут быть где-то, то наша разведка, Генеральный штаб, наши партнеры говорят, что это может быть восток и юг", - добавил он.

Министр обороны заявил, что оккупанты не пойдут снова на Херсон, поскольку когда они убегали, то "сожгли все мосты и переправы".

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"Вернуться через реку Днепр назад в Херсон – это задача, как говорится, не просто даже со звездочкой. Перебросить войска через реку под нашим огнем, под нашим огневым контролем, чтобы захватить назад Херсон – это странная история", - пояснил Резников.

Относительно Запорожского направления министр сказал: "По суше, да. У них мечта – расширить сухопутный коридор в Крым, чтобы продолжить поставки. Поэтому, конечно, ключевые риски: восток, юг, и после этого уже – север".

Топ комментарии

  • Alex Smith bb5fe51c
    В прошлом году вы не нагнетали обстановку ,а фоповцам и остальному 73 процентному электорату про шашлыки пели- закончилось Гостомелем,Бучей ,Ирпенем и Бородянкой. Сучня квартальная.
  • gemixx11
    справа міністра оборони--МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКА а не не простий пердьож в муку.. Стратегією на ффронті у нас займається ЗАЛУЖНИЙ--ЙОМУ є ДОВІРА
  • mrSmith
    Ніяк не стулить пельку, гнида воровата!
    Ти вже напрогнозвало на довічне з конфіскацією майна.
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