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Сторонников "русского мира" задержали на Кировоградщине, - СБУ. ФОТО

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сбу
Служба безопасности Украины в Кировоградской области разоблачила двух пророссийских пропагандистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления СБ Украины в Кировоградской области.

"Местный житель - бывший пилот гражданской авиации и переселенка с временно оккупированных территорий в социальных сетях распространяли материалы, содержащие идеи так называемого "русского мира", оправдывание и признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины и призывы уничтожать всех "бандеровцев" в Украине" , – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ провели обыски по местам жительства интернет-агитаторов, в ходе которых обнаружена и изъята электронно-вычислительная техника, с помощью которой осуществлялась противоправная деятельность. Злоумышленникам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной агрессии РФ против Украины).

Операция по разоблачению проводилась Управлением СБ Украины в Кировоградской области при процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры.

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Сторонников русского мира задержали на Кировоградщине, - СБУ 01
Сторонников русского мира задержали на Кировоградщине, - СБУ 02
Сторонников русского мира задержали на Кировоградщине, - СБУ 03

Топ комментарии

  • Alex Smith bb5fe51c
    Лугандонская мразота.
  • Hanka Panyanka
    треба починати їх вже вертати на родину, про яку вони так піклуються та забирати в них українське громадянство, яке їм не потрібно, нехай їдуть назад в ссср, в який-небудь усть-зажопинск за уралом, в тьму таракань й нехай там ******* свою срану навіки...
  • Яр Холодний
    Навіщо морочиться? Забрать паспорт та інші документи Мовчки вивезти на "нейтралку" і дать підсрачника! Я не уявляю, яким чином вони зможуть його відновить та повернуться в Україну Нашим усім "робить морду кірпічом" і не пускать назад, як "людей без визначеного місця проживання та невизначеною ідентифікацією" Хай в Росії їм притулок дають - раз вони її так ******* Але робить усе МОВЧКИ - без розголосу! "РОЗГОЛОС" піде сам Біленко пам"ятаєте? Викладачку київського ВУЗУ? Де вона? Поїхала в Росію і скавчала потім, що вона там нікому не потрібна!
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