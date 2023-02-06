Сторонников "русского мира" задержали на Кировоградщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины в Кировоградской области разоблачила двух пророссийских пропагандистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления СБ Украины в Кировоградской области.

"Местный житель - бывший пилот гражданской авиации и переселенка с временно оккупированных территорий в социальных сетях распространяли материалы, содержащие идеи так называемого "русского мира", оправдывание и признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины и призывы уничтожать всех "бандеровцев" в Украине" , – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ провели обыски по местам жительства интернет-агитаторов, в ходе которых обнаружена и изъята электронно-вычислительная техника, с помощью которой осуществлялась противоправная деятельность. Злоумышленникам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной агрессии РФ против Украины).

Операция по разоблачению проводилась Управлением СБ Украины в Кировоградской области при процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры.

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