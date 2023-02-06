Сырский об обстановке в Бахмуте: Битва продолжается, мы превратили район в неприступную крепость

Бахмут и район украинские военные готовили к обороне заранее. У этой местности определенные особенности рельефа - город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе препятствуют врагу.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, продуманная система инженерных заграждений в сочетании с природным ландшафтом превратили этот район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла смерть не одна тысяча врагов.

"Мы используем все возможности - как инженерные, так и естественные, чтобы уничтожать лучшие подразделения противника. Битва продолжается..." - констатировал Сырский.

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