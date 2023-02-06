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Сырский об обстановке в Бахмуте: Битва продолжается, мы превратили район в неприступную крепость

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бахмут
Бахмут и район украинские военные готовили к обороне заранее. У этой местности определенные особенности рельефа - город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе препятствуют врагу.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, продуманная система инженерных заграждений в сочетании с природным ландшафтом превратили этот район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла смерть не одна тысяча врагов.

"Мы используем все возможности - как инженерные, так и естественные, чтобы уничтожать лучшие подразделения противника. Битва продолжается..." - констатировал Сырский.

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Топ комментарии

  • Олекса Лось
    орки лезут как тараканы - ВСУ ****** быдло аж стволы плавятся...
  • Виталий 6b40280c
    Не приступная крепость? Ну-ну... Наверное западные разведки глупые, не знаю чего то и по этому советуют вывести от туда войска, не сжигать резервы и не ждать окружения.
  • Светлана Круп
    Якщо реальний ризик оточення, краще вивести війська, а не повторювати Маріуполь. На забаганки зеленого підора - плювати, життя військових - головне.
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