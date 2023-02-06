В боях за Украину погиб студент-филолог КНУ им. Шевченко Андрей Лисяк
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На донецком направлении погиб студент Учебно-научного института КНУ Шевченко филологии Андрей Лисяк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КНУ Шевченко.
"Успешный и упорный, он сдал летнюю сессию, но не успел защититься - ушел на фронт. После победы намеревался защитить бакалаврскую", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Андрей Лисяк поступил в КНУ в 2018 году на образовательную программу "Язык и литература хинди и перевод, английский язык", а в 2019 году перевелся на образовательную программу "Немецкая филология и перевод, английский язык".
Впрочем, с началом полномасштабного вторжения Андрей Лисяк вместе с отцом пошли в тероборону Киева. С лета воевал в 110 бригаде ТРО на Донецком направлении.