В боях за Украину погиб студент-филолог КНУ им. Шевченко Андрей Лисяк

На донецком направлении погиб студент Учебно-научного института КНУ Шевченко филологии Андрей Лисяк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КНУ Шевченко.

"Успешный и упорный, он сдал летнюю сессию, но не успел защититься - ушел на фронт. После победы намеревался защитить бакалаврскую", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Андрей Лисяк поступил в КНУ в 2018 году на образовательную программу "Язык и литература хинди и перевод, английский язык", а в 2019 году перевелся на образовательную программу "Немецкая филология и перевод, английский язык".

Впрочем, с началом полномасштабного вторжения Андрей Лисяк вместе с отцом пошли в тероборону Киева. С лета воевал в 110 бригаде ТРО на Донецком направлении.

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