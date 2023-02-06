Россия использовала примерно 660 дронов Shahed и ожидает новой поставки, - Скибицкий

У РФ есть проблемы с беспилотниками. На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов-"шахедов".

Об этом сообщил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается дронов, то у РФ реально есть проблемы с арсеналом, в том числе и с беспилотниками. На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов-"шахедов". По контракту предусмотрено 1 750 единиц. Также нужно время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки - будем уточнять количество дронов", - говорится в сообщении.

Как правило, ранее они завозили партиями 250-300 штук. Следует понимать также, что россияне используют разные высоты и разные направления для обхода противовоздушной обороны, а также изменяют районы запуска дронов.

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"Масированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать нашу систему ПВО и попасть в объекты. А если запускать малое количество – по 5-10 беспилотников – такого эффекта не будет. Поэтому они пытаются именно большим количеством обеспечить прорыв нашей системы ПВО – это подтверждают и наши Воздушные силы. По их словам, когда были последние атаки, впервые комплексы NASAMS перезаряжались фактически во время налета. Если очень большое количество беспилотников на каком-то отдельном направлении, то они просто могут прорвать систему ПВО в этом районе. Таким образом, они пытаются достичь своей цели по поражению объектов", - добавил он.

Как сообщил Скибицкий, сейчас противник запускает дроны с российского побережья Азовского моря, а до этого они совершали пуски из Крыма.

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