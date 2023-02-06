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Зеленский может поехать на саммит ЕС в Брюссель, - Financial Times

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ЕС планирует, что Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран-членов на этой неделе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Financial Times.

Источники издания подчеркнули, что проблемы с безопасностью могут сорвать визит украинского президента.

Согласно предложенному плану, Зеленский должен выступить на специальной сессии Европейского парламента, что вызывает беспокойство с точки зрения безопасности.

На прошлой неделе украинский лидер принимал в Киеве президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

"Откровенно говоря, есть большие риски, если я куда-то поеду. Это правда", - сказал Зеленский журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о возможном визите в Брюссель.

Эта поездка станет, если состоится, вторым визитом Зеленского за пределы Украины после полномасштабного вторжения России почти год назад. В декабре он посетил Вашингтон.

В четверг 27 лидеров ЕС соберутся в Брюсселе на саммит, где запланированные темы для обсуждения - Украина, миграция и реакция блока на закон о снижении инфляции в США.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Так за кордон чоловікам зась! Чи він нечоловік?
  • 133133
    приватные выступления перед поочерёдно приезжающими гостями - это одно,

    а галаконцент - это совсем другие аплодисменты.

    для артиста это важно
  • Frol Fedoroff
    А не лячно залишати країну на Дермака ?
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