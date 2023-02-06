Ночью украинские военные ликвидировали две вражеские ДРГ и два катера, - ОК "Південь"
5 0553
На юге украинские военные ликвидировали два вражеских катера с диверсионно-разведывательными группами при попытке обустройства наблюдательных постов.
Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы понимаем, что враг не покидает юг, он остается в приоритете врага. Достаточно мощные силы еще до этого были накоплены на нашем направлении", - сказала она.
По словам Гуменюк, россияне продолжают вести разведку и аэроразведку, в том числе с использованием лодок, которые они отобрали у местного населения.
"Они продолжают диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра, на островах и, пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за эту ночь", - сообщила спикер.