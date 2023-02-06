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Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией

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пригожин
Верховная Рада поддержала постановление о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Совет Одобрил постановление #8397 о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией. ЗА - 333

Также одобрили Постановление #3735 о признании российских частных военных компаний террористическими организациями. ЗА -336", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • stavr
    ого)як "оперативно"
  • Олександр Дніпро
    Вагнерівці, яких врятував Зеленський,
    катують АЗОВЦІВ, яких зрадив Зеленський.
  • Анна Лукьянець
    Нарешті втілилися. Давно треба було вже це зробити.
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