Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией
2 36523
Верховная Рада поддержала постановление о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Совет Одобрил постановление #8397 о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией. ЗА - 333
Также одобрили Постановление #3735 о признании российских частных военных компаний террористическими организациями. ЗА -336", - говорится в сообщении.