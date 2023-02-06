Апелляционный суд оставил Мамая на должности мэра Полтавы

Полтавский апелляционный суд оставил в силе решение о том, чтобы не отстранять от должности главу Полтавской громады Александра Мамая, подозреваемого в разглашении информации о подразделениях ВСУ.

Об этом сообщил прокурор Николай Верблюд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В ходе закрытого заседания 6 февраля судья Валентин Томилко рассмотрел ходатайство прокурора Верблюда об обжаловании решения Киевского райсуда Полтавы. Оно касалось отстранения от должности главы Полтавской громады Александра Мамая.

Ходатайство прокуратуры в суде отклонили. Глава громады останется в должности.

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"Апелляционная жалоба прокурора в уголовном производстве Верблюда оставлена без удовлетворения, а определение следственного судьи Киевского районного суда города Полтавы в отношении Мамая – без изменения. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит до высшей инстанции", - сказала судья-спикер Полтавского апелляционного суда Оксана Корсун.

Как сообщалось, 29 декабря 2022 г. городскому голове Полтавы Александру Мамаю объявили подозрение в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения (ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

20 января Киевский районный суд Полтавы отказался ограничивать свободу Мамая, в то же время обязав последнего прибывать по каждому требованию к следователю и прокурору в уголовном производстве. 23 января тот же суд не отстранил мэра от должности.