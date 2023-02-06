Германия передаст Украине танки Leopard-2 как можно быстрее, - правительство ФРГ

Германия выполнит свое обещание по танкам и передаст их как можно скорее.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Федеральное правительство исходит из того, что обещанные танки Leopard будут доставлены быстро", – сказал он.

Бюхнер добавил, что это будет вне зависимости от того, когда это сделают другие партнеры. Германия выполнит свое обещание, но в то же время надеется, что это удастся сделать вместе с другими странами.

Он подтвердил, что "интенсивные переговоры" с другими странами, которые также планируют передать танки этого типа, ведутся постоянно, но не стал раскрывать детали.

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