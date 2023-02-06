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Германия передаст Украине танки Leopard-2 как можно быстрее, - правительство ФРГ

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Германия выполнит свое обещание по танкам и передаст их как можно скорее.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Федеральное правительство исходит из того, что обещанные танки Leopard будут доставлены быстро", – сказал он.

Бюхнер добавил, что это будет вне зависимости от того, когда это сделают другие партнеры. Германия выполнит свое обещание, но в то же время надеется, что это удастся сделать вместе с другими странами.

Он подтвердил, что "интенсивные переговоры" с другими странами, которые также планируют передать танки этого типа, ведутся постоянно, но не стал раскрывать детали.

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Топ комментарии

  • Only
    Ви, головне, хрести не замальовуйте - від них одних в кацапів будуть дупи розриватись!
  • Петро Якимчук c52484dc
    Головне щоб дєрмак про це не знав і мар'яна безмозгла з арачмонією!
  • Pavlik Morozov 606ce595
    Шльоп-шльоп-шльоп, альйо, кацапчігі, це не Оля Полякова співає свою пісеньку, це шльопають гумові накладки на траках наших німецьких "Леопардів" по бруківці вулиць Львова, Луцька, Рівного, Чернівців, а незабаром і на Краснай та Дварцовой площадях тожа, - чекайте та обсирайтесь від жаху, суки козломорді, хатєлі пафффтаріть, - пааалючіцє срані онуки дєдєйваєвак 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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