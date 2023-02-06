СБУ задержала военного, который "сливал" врагу данные о наступательных операциях Сил обороны

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила российского агента, информировавшего врага о планах боевых операций Сил обороны на стратегически важном участке фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм Служба безопасности Украины.

По данным следствия, пособником агрессора оказался чиновник одной из воинских частей ВСУ, которого завербовала российская спецслужба после начала полномасштабного вторжения.

По указанию оккупантов он скрыто собирал информацию о перемещении украинских войск и их пополнении техникой и боеприпасами.

Кроме этого, предатель "сливал" своим российским кураторам аналитические сведения по ситуации на фронте.

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В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи данных рашистам. На этот раз он пытался известить врага об оперативной обстановке на одном из направлений боевых действий.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Задержанный полностью признал свою вину.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

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