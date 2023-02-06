Украинцы подали уже более 7000 заявок на вступление в ряды "Гвардии наступления"

Уже 7188 добровольцев подали заявки на вступление в ряды подразделений "Гвардии наступления", из них за сутки поступило 2055 заявок.

Об этом в телеграм-канале проинформировала пресс-служба "Гвардии наступления", информирует Цензор.НЕТ.

"Заявки у бригады "Гвардии наступления" по состоянию на утро 6 февраля: в ЦНАП всего поступило 3738 (за сутки - 191) обращений. Было подано 627 заявок (20 за сутки). Из них 348 (за сутки 11) в Нацполицию (бригада"Лють"); 134 (за сутки 4) в ГПСУ ("Стальная граница") и 145 (за сутки 5) у бригады НГУ", - отмечается в сообщении.

Через сайт storm.mvs.gov.ua было подано 6130 анкет (за сутки 1604). Согласно обнародованным данным, в общей сложности было подано 1616 заявок в Нацполицию (за сутки 411), 967 в Государственную пограничную службу Украины (за сутки 274) и 3547 - в Национальную гвардию Украины (за сутки 919).

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В "Гвардии наступления" проинформировали, что горячая линия в общей сложности приняла 1428 звонков (за сутки 431). Из них 452 заявок оставили в Нацполицию (за сутки 115), 416 – в ГПСУ (за сутки 101) и 560 – в НГУ (за сутки 215).

Как сообщалось, 2 февраля в Министерстве внутренних дел Украины заявили о начале формирования штурмовых бригад "Гвардия наступления", в которые могут поступать добровольцы. Основой этих подразделений будут действующие полицейские, пограничники и бойцы национальной гвардии Украины.

Подать заявку на поступление можно через соответствующий сайт, горячую линию или ЦНАП