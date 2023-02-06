Рада просит Грузию отпустить Саакашвили на лечение за границу

Верховная Рада Украины обращается к Грузии, Европейскому парламенту, Совету Европейского Союза, Европейской Комиссии, Парламентской Ассамблее Совета Европы и парламентам государств-членов Евросоюза о необходимости немедленного перевода третьего президента Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Об этом в телеграм-канале сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, соответствующее постановление было поддержано 311 депутатами.

Так, принимая во внимание критическое состояние здоровья Саакашвили, ВРУ призывает правительство Грузии обеспечить его надлежащей медицинской помощью. При этом украинский парламент обращается к грузинскому правительству с требованием разрешить срочное перемещение третьего президента Грузии за границу для необходимого лечения.

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Кроме того, Верховная Рада призывает власти Грузии предоставить доступ к гражданину Украины Саакашвили Уполномоченному ВРУ по правам человека Дмитрию Лубинцу.

В то же время украинский парламент обращается в Европейский парламент, Совет Европейского Союза, Европейскую Комиссию, Парламентскую Ассамблею Совета Европы и парламенты государств-членов ЕС усилить политическое давление на грузинское правительство с целью обеспечить третьего президента Грузии, гражданина Украины надлежащей медицинской помощью и надлежащими условиями содержания в медицинском учреждении и содействовать его переводу в европейские или американские медицинские учреждения.