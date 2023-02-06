Украина одна из первых объявила о готовности помочь Турции после землетрясения, - посол Боднар

Турция обратилась к международному сообществу за помощью в преодолении последствий землетрясения, Украина предложила его одним из первых.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Когда стало известно о самих толчках и объемах разрушений, Турция обратилась к международному сообществу о помощи по линии чрезвычайных ситуаций. Конечно, сейчас каждая страна реагирует как может. Мы среди первых объявили о готовности помочь, и сейчас, я думаю, будет коммуникация по поводу того, чем мы можем помочь", – отметил дипломат..

Боднар рассказал, что созданный при посольстве оперативный штаб занимается вопросом организации прибытия группы украинских спасателей, а также координирует с органами власти вопросы получения информации относительно украинцев, находившихся в зоне стихийного бедствия.

"Мы собираем всю имеющуюся информацию и запросы от наших граждан. Мы привлекли наше сообщество, представителей бизнеса, которые есть в этом регионе и могут проверить сейчас наличие наших граждан там. Органы власти также привлечены", - отметил посол.

В то же время, он отметил, что сейчас очень трудно получить достоверную информацию, поскольку и связь прервана, и первоочередные усилия направлены на то, чтобы спасать людей под завалами и оказывать помощь раненым.

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