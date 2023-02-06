Ситуация с Резниковым продемонстрировала толерантность украинцев к коррупции, - "слуга народа" Безуглая

Нардеп "Слуги народа" и заместитель главы Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая считает, что ситуация с министром обороны Алексеем Резниковым продемонстрировала фактическую толерантность украинского общества к коррупции.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Что еще скажу по поводу ситуации с А.Резниковым, считаю, она продемонстрировала фактическую толерантность украинского общества к коррупции и ряд наших же социальных феноменов. С одной стороны – запрос на короткие публичные линчевания, которые загораются и гаснут за несколько дней; с другой – готовность толеровать коррупционным рискам в противовес другим качествам специалиста.

Согласитесь, мы видим это и знаем. У большинства есть воспоминания, когда они сами делали или в качестве свидетелей наблюдали коррупцию и "решались" ради благородных / конкретных / нужных целей.

А запрос на короткие публичные линчевания реализовался в данной истории несколько раз. В водовороте волн осуждения и защиты нападающие оказывались жертвами и наоборот", - отметила парламентарий.

"Сегодня мы линчуем Резникова за яйца по 17 грн, завтра – уже Николова за правки в инфографике. Затем пылаем гневом от "ватного" мировоззрения Лиева, а вот уже защищаем от журналистов, как нарушителей его прав. И все в один конгломерат.

Как только гнев за яйца катился по стране, причиняя, пожалуй, самую острую боль в окопах на востоке, а тут подождите, у него есть другие качества, более важные, чем закупочный бедлам у Минобороны. Резникова считаю лучшим украинским министром. Но это динамика министров за годы у нас такая. Цепочка, приведшая к войне. Есть с чем работать. И что понять. Каждому и на каждом уровне. От власти как явления и команды к отдельному гражданину Украины", - подытожила Безуглая.

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Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны отбросил обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили на должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

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