Смирнов рассказал о трех моделях специального трибунала по преступлениям агрессии России против Украины

По результатам практических дискуссий с союзниками Украины и другими странами цивилизованного мира сегодня "на столе" три модели основания и работы специального трибунала по преступлениям агрессии России против Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, во-первых, планируется создание Специального трибунала на основе соглашения Украины с ООН с принятием соответствующей резолюции ГА ООН.

"Во-вторых, планируется создание Трибунала на основе многостороннего открытого международного договора между государствами цивилизованного мира. И в-третьих, — создание Специального трибунала как суда, который будет работать на основе украинского права и украинской юрисдикции (то есть будет частью судебной системы Украины), с привлечением международного элемента для его построения и деятельности (международные судьи и прокуроры, местонахождение в Европе, международная поддержка)", — рассказал заместитель руководителя ОП.

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Он подчеркнул, что первые два варианта являются приемлемыми и действительно продемонстрируют готовность мира к тяжелому юридическому удару по конкретным международным преступникам.

"Третий, гибридный вариант, содержит риски сужения юридической оценки продолжающейся агрессии до уровня "межгосударственного конфликта", — добавил Смирнов. Политик подчеркнул, что миру нужен территориально максимально широкий международный институт ответственности за агрессию с максимальным уровнем легитимности и признания.

"Именно так мы снимем все другие спорные вопросы, в том числе персональных и функциональных иммунитетов должностных лиц страны-агрессора", — добавил он.