Ситуация на фронте, обеспечение ВСУ на Бахмутском направлении и возможные действия врага в ближайшее время: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

Руководство Вооруженных Сил и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте. Особое внимание члены Ставки уделили позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами. Также была заслушана информация от разведки о возможных действиях врага в ближайшее время.

"Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос относительно кандидатур для назначения на должности глав областных военных администраций в ряде регионов", - говорится в сообщении.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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