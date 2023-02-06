МВД Германии планирует созвать саммит по поводу беженцев: "Ситуация напряженная, 8 из 10 искателей убежища - украинцы"

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер планирует провести вскоре "саммит в отношении беженцев", учитывая напряженную ситуацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Встреча с представителями соответствующих муниципальных организаций и министрами внутренних дел федеральных земель должна состояться в течение следующих двух-трех недель, сообщил в понедельник представитель министерства Максимилиан Калль.

"Это напряженная ситуация, к нам прибывает очень много людей", - сказал он.

Во многих местах не хватает доступного жилья, детских садов и учителей для курсов немецкого языка, в некоторых из них просто уже нет совсем. Это становится серьезным вызовом и нагрузкой для власти на местах и вдобавок ведет к росту социального напряжения. Ситуация, впрочем, сильно отличается между регионами. Центральная власть хочет выработать механизм лучшего распределения искателей убежища.

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Спикер МВД отметил, что 8 из 10 искателей убежища – украинцы. Из Украины в Германию от войны сбежали более миллиона беженцев. Официально из них зарегистрировано, по данным ведомства, 1 057 286 человек.

Беженцы из Украины отличаются от других процедур оформления. Они не должны подавать документы на получение убежища, поскольку автоматически получают временную защиту.

Между тем в прошлом году в Германии 217 774 человека подали заявление об убежище – это самый большой показатель с 2016 года, когда ФРГ пережила предыдущую волну беженцев. Большинство искателей убежища приехали из Сирии, Афганистана, Турции, Ирака и Грузии.

В 2022 году федеральное правительство предоставило землям и муниципалитетам финансовую поддержку на беженцев в размере 3,5 млрд евро. Еще 2,75 млрд евро было согласовано на этот год.

Подобная встреча станет не первой, предыдущая была осенью прошлого года. Тогда Фезер предложила выделение для размещения беженцев дополнительной недвижимости, имеющейся в распоряжении государственных структур.