Экс-прессофицера ГПСУ Плантовскую, которая праздновала Новый год в Париже, уволили с военной службы, - СМИ

Экс-офицера пресс-службы Южного регионального управления ГПУ Иванна Плантовская, праздновавшая Новый год в Париже, была уволена с военной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По данным источников издания, ранее Плантовскую перевели из Одессы в Житомир, а теперь ее уволили с военной службы.

Пресс-секретарь Андрей Демченко напомнил, что после ситуации относительно военнослужащей Госпогранслужбы из Одессы, в ведомстве сразу отреагировали на это. С должности офицера пресс-службы Южного регионального управления она была переведена для прохождения дальнейшей службы в Житомирский пограничный отряд на должность, которая не связана с коммуникационным направлением.

"В настоящее время она уволена из рядов Государственной пограничной службы Украины в соответствии с нормами законодательства о воинской обязанности и военной службе. Увольнение произошло в конце января. Еще раз отмечу, во время полномасштабной войны тысячи пограничников, мужчин и женщин, с оружием в руках защищают страну и погибают за нее, самоотверженно обеспечивают защиту границы на не менее угрожающих направлениях, поэтому я очень надеюсь, что наших ребят перестанут и не будут сравнивать с действиями отдельных военнослужащих, которые больше внимания уделяют личной жизни и хвастаются этим".

По данным УП, несколько дней назад Плантовская опубликовала новое фото на своей странице в Facebook и получила очередную порцию хейта. В комментариях пользователи соцсети возмутились, что даже после скандала военнослужащая продолжает раздражать украинцев эпатажными фотографиями. В ответ Плантовская отметила, что просто "завистники, которые не имеют своих денег, считают чужие".

Демченко обратил внимание УП, что фото и комментарии Плантовская делала, уже не находясь на службе в ГПСУ.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что пресс-офицер южного регионального управления госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская отпраздновала Новый год в Париже. В соцсетях ее раскритиковали, поскольку это неуместно во время войны в стране.

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