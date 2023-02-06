Патрульная полиция Киева объявила набор сотрудников
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Напоминаем вам, что набор в патрульную полицию Киева продолжается
Мечтаешь охранять порядок в родном городе, помогать людям и стать частью полицейской семьи?
Присоединяйся к нам! Подавай анкету
Мы будем рады пополнить наши ряды ответственными, амбициозными и целеустремленными коллегами.
Может быть, именно от тебя зависит безопасность нашего города!
Требования к кандидатам на должности в патрульной полиции:
- гражданство Украины;
- свободное владение украинским языком;
- возраст от 18 лет;
- полное среднее общее образование;
- водительское удостоверение категории В.
Всем кандидатам необходимо:
- подать документы;
- пройти тестирование и медосмотр;
- показать надлежащий уровень физической подготовки;
– пройти собеседование.
Узнать больше можно тут", - говорится в сообщении.