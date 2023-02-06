Патрульная полиция Киева объявила набор сотрудников

Патрульная полиция Киева набирает работников в возрасте от 18 лет, умеющих водить автомобиль.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Напоминаем вам, что набор в патрульную полицию Киева продолжается

Мечтаешь охранять порядок в родном городе, помогать людям и стать частью полицейской семьи?

Присоединяйся к нам! Подавай анкету

Мы будем рады пополнить наши ряды ответственными, амбициозными и целеустремленными коллегами.

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Может быть, именно от тебя зависит безопасность нашего города!

Требования к кандидатам на должности в патрульной полиции:

- гражданство Украины;

- свободное владение украинским языком;

- возраст от 18 лет;

- полное среднее общее образование;

- водительское удостоверение категории В.

Всем кандидатам необходимо:

- подать документы;

- пройти тестирование и медосмотр;

- показать надлежащий уровень физической подготовки;

– пройти собеседование.

Узнать больше можно тут", - говорится в сообщении.