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Патрульная полиция Киева объявила набор сотрудников

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патрульна,поліція
Патрульная полиция Киева набирает работников в возрасте от 18 лет, умеющих водить автомобиль.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Напоминаем вам, что набор в патрульную полицию Киева продолжается

Мечтаешь охранять порядок в родном городе, помогать людям и стать частью полицейской семьи?

Присоединяйся к нам! Подавай анкету

Мы будем рады пополнить наши ряды ответственными, амбициозными и целеустремленными коллегами.

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Может быть, именно от тебя зависит безопасность нашего города!

Требования к кандидатам на должности в патрульной полиции:
- гражданство Украины;
- свободное владение украинским языком;
- возраст от 18 лет;
- полное среднее общее образование;
- водительское удостоверение категории В.

Всем кандидатам необходимо:
- подать документы;
- пройти тестирование и медосмотр;
- показать надлежащий уровень физической подготовки;
– пройти собеседование.

Узнать больше можно тут", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    Iryna Gerashchenko

    @IrynaGerashche2

    ·

    https://twitter.com/IrynaGerashche2/status/1622617390415548418 25 мин

    «Європейська Солідарність» вимагає повернути виплати військовим.
    Ми проти зняття 30 тис грн доплат. За ці кошти військові часто самі купують собі форму і броніки.Утримати родину за 14 тисяч гривень, які залишили військовим- неможливо.
    Хочете економити- заощаджуйте на марафоні.
  • Castor Boris
    Я помню как после майдана туда хотели папасть люди чтоб реально что-то изменить, а столкнулись с той же совковой поручительской системой, откуда всех честных и принципиальных выпихивали.
  • Юрій Вінгорськи
    це перешкоджає мобілізації
    суки!!!!
    заберіть з дороги своїх підарасів і у вас буде 100 тисяч лишніх дармоїдів
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