УГКЦ объявила о переходе на новый календарь

Украинская греко-католическая церковь объявила о переходе на новый календарь с 1 сентября, когда начинается новый церковный год.

Об этом говорится в постановлении сессии архиерейского синода УГКЦ, которое состоялось 1-2 февраля, передает Цензор.НЕТ.

"Принимая во внимание многочисленные просьбы верующих и проведя предварительные консультации с духовенством и монашеством нашей Церкви о назревшей необходимости реформы Литургического календаря УГКЦ в Украине, а также учитывая пастырские рации:

А. УГКЦ в Украине перейти с 1 сентября по новому стилю (начало Индикта) 2023 Божьего на новый стиль для неподвижных праздников с сохранением действующей Пасхалии.

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Б. Для приходов или единичных общин, которые чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа), оставить возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года Божьего", - говорится в постановлении Девяносто третьей сессии Архиерейского Синода УГКЦ в Украине (1-2 февраля 2023 Божьего, Львов-Брюховичи).

Недвижимые праздники – это всегда приходящиеся на тот же день в году, например Рождество Христово (по новому стилю – 25 декабря), Николая Чудотворца (6 декабря) и т.д.