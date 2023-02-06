Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Клименко главой МВД

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тараса Мельничука - представителя Кабмина в Верховной Раде.

"В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление Премьер-министра Украины Д.А. Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича Министром внутренних дел Украины", - написал он.

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Как сообщалось, глава МВД Денис Монастырский погиб в результате падения вертолета в Броварах. После этого Кабмин назначил Клименко замминистра внутренних дел и возложил на него исполнение обязанностей главы МВД.