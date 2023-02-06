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Армия РФ из-за западных санкций получает оружие пониженного качества и точности, - Данилов

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данілов
Армия России начала получать оружие пониженного качества и точности – результат западных санкций против страны-агрессора.

Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Российская армия в результате западных санкций начала получать оружие пониженного качества и точности, пытаясь сохранить количественные показатели. Стратегия Украины – ставка на качество передовых технологий, а не на массу мобилизованных", - заявил он.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Автомати, гранати, міни, снаряди та інша зброя, якою вони зрівнюють із землею наші міста і цього виготовлено велику кількость ще за часів радянського союзу і за час існування фашистської расєї. Піхоти в них також дуже багато і нею вони закидують лінію фронту. Навіщо ці заспокійливі месежди? А ми багато чого випускаєжмо, звичайно крім асфальту?
  • 18c49ed2
    Т.е. оно не может убивать? Клинический идиот. То, что микросхемы в ракетах, падающих на наши города, идут с АлиЕкпресс - не недостаток, а преимущество.
  • Павел Иващенко 7734ba7e
    Балабон дурний , вже бiльше нiчого сказати
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