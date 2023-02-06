Армия РФ из-за западных санкций получает оружие пониженного качества и точности, - Данилов

Армия России начала получать оружие пониженного качества и точности – результат западных санкций против страны-агрессора.

Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Российская армия в результате западных санкций начала получать оружие пониженного качества и точности, пытаясь сохранить количественные показатели. Стратегия Украины – ставка на качество передовых технологий, а не на массу мобилизованных", - заявил он.

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