Армия РФ из-за западных санкций получает оружие пониженного качества и точности, - Данилов
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Армия России начала получать оружие пониженного качества и точности – результат западных санкций против страны-агрессора.
Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Российская армия в результате западных санкций начала получать оружие пониженного качества и точности, пытаясь сохранить количественные показатели. Стратегия Украины – ставка на качество передовых технологий, а не на массу мобилизованных", - заявил он.