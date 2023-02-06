Сейчас ноль желающих возглавить таможню, - "слуга народа" Арахамия

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, что на данный момент ни один из украинских чиновников не выразил желания возглавить Государственную таможенную службу.

"Пока нет никаких (кандидатов. – Ред.). Более того, если обычно у нас много желающих, то сейчас таких кандидатов ноль", – сказал Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он также объяснил, почему относительно долго не снимали с должности и.о. председателя Гостаможни Вячеслава Демченко.

"У него был "базовый иммунитет" после назначения. Это человек с чистейшей репутацией. Ранее он возглавлял пограничную службу. У меня нет данных, что он участвовал в каких-либо схемах. Но для того, чтобы наводить порядок на таможне, недостаточно быть просто честным человеком", – рассказал глава фракции.

По его словам, у власти есть концептуальное понимание, что делать с Гостаможней, которая за последние несколько лет пережила смену шести руководителей.

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"Концепция есть, она, кстати, близка тому, что в свое время предлагал Максим Нефедов... Я понимаю таможню в ее нынешнем состоянии как полностью феодальную структуру. То есть, когда даже фигура начальника областной таможни не играет такой роли, как начальник смены. Поэтому изменить ситуацию можно только институционально", – считает Арахамия.

Как варианты изменений рассматриваются, например, практика, когда растаможкой грузов занимается таможенник из другого региона, более широкое внедрение системы электронного контроля, повышение ответственности за работу часто неработающих сканеров.