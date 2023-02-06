Новости

Сейчас ноль желающих возглавить таможню, - "слуга народа" Арахамия

15 468170
арахамія
Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, что на данный момент ни один из украинских чиновников не выразил желания возглавить Государственную таможенную службу.

"Пока нет никаких (кандидатов. – Ред.). Более того, если обычно у нас много желающих, то сейчас таких кандидатов ноль", – сказал Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он также объяснил, почему относительно долго не снимали с должности и.о. председателя Гостаможни Вячеслава Демченко.

"У него был "базовый иммунитет" после назначения. Это человек с чистейшей репутацией. Ранее он возглавлял пограничную службу. У меня нет данных, что он участвовал в каких-либо схемах. Но для того, чтобы наводить порядок на таможне, недостаточно быть просто честным человеком", – рассказал глава фракции.

По его словам, у власти есть концептуальное понимание, что делать с Гостаможней, которая за последние несколько лет пережила смену шести руководителей.

Также читайте: Немчинов о решении Кабмина относительно руководства Таможенной службы: Демченко и Щуцкий уволен, Черкасский отстранен

"Концепция есть, она, кстати, близка тому, что в свое время предлагал Максим Нефедов... Я понимаю таможню в ее нынешнем состоянии как полностью феодальную структуру. То есть, когда даже фигура начальника областной таможни не играет такой роли, как начальник смены. Поэтому изменить ситуацию можно только институционально", – считает Арахамия.

Как варианты изменений рассматриваются, например, практика, когда растаможкой грузов занимается таможенник из другого региона, более широкое внедрение системы электронного контроля, повышение ответственности за работу часто неработающих сканеров.

Топ комментарии

  • Валентина Саюн 3d182c14
    Просто спецам не хочеться разом з зеболотом . Бруду забагато
  • Trevo Trow
    Скільки коштує провезти через митницю Арахамію і Єрмака у чотирьох валізах?
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Тема дуже щикотлива - уся влада і до слуг мала гроши від митниці .

    там клейма і на спецах ніде ставити
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости