Оккупанты за сутки нанесли 5 ракетных и 12 авиаударов, с РСЗО 36 раз обстреляли гражданские объекты в Херсонской области, - Генштаб ВСУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.
"Продолжается 348 сутки российского широкомасштабного вторжения.
В течение суток противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов. Совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам населенных пунктов Голая Пристань и Херсон. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения. Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группирований противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелечье, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная в Харьковской области.
На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении противник оказал огненное влияние по районам Тернов Донецкой области и Площадки, Краснопоповки, Кременной и Дибровы в Луганской области.
На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Озаряновка. На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка. На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка и Степное Запорожской области и Великомихайловка на Днепропетровщине. На Херсонском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 12 населенных пунктов. В частности, Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Милово, Антоновка Херсонской области и Херсон.
Противник продолжает меры по принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях. Так, в городе Кременная Луганской области работникам так называемых "государственных предприятий ЛНР", не находящихся в очереди на получение российского паспорта, снижают зарплату на 30%. На временно занятых территориях Херсонской области оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия. Для проведения проверок местного населения с проукраинской позицией в Новотроицкое прибыли сотрудники ФСБ РФ.
Для восполнения потерь в живой силе, кроме мобилизации, оккупанты также проводят пропагандистско-агитационную работу среди молодежи. Так, в школах Скадовского района Херсонской области создаются кадетские классы с усиленной военной подготовкой. Российские захватчики обещают, что выпускникам этих классов якобы будут предоставляться льготы при вступлении на контрактную военную службу посредством назначения на сержантские должности.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши ракетчики и артиллеристы, в свою очередь, поразили 2 района сосредоточения живой силы противника", - говорится в информации Генштаба ВСУ.