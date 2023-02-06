Оккупанты за сутки нанесли 5 ракетных и 12 авиаударов, с РСЗО 36 раз обстреляли гражданские объекты в Херсонской области, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 06.02.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Продолжается 348 сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов. Совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам населенных пунктов Голая Пристань и Херсон. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения. Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группирований противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелечье, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении противник оказал огненное влияние по районам Тернов Донецкой области и Площадки, Краснопоповки, Кременной и Дибровы в Луганской области.

На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Озаряновка. На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка. На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка и Степное Запорожской области и Великомихайловка на Днепропетровщине. На Херсонском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 12 населенных пунктов. В частности, Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Милово, Антоновка Херсонской области и Херсон.

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Противник продолжает меры по принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях. Так, в городе Кременная Луганской области работникам так называемых "государственных предприятий ЛНР", не находящихся в очереди на получение российского паспорта, снижают зарплату на 30%. На временно занятых территориях Херсонской области оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия. Для проведения проверок местного населения с проукраинской позицией в Новотроицкое прибыли сотрудники ФСБ РФ.

Для восполнения потерь в живой силе, кроме мобилизации, оккупанты также проводят пропагандистско-агитационную работу среди молодежи. Так, в школах Скадовского района Херсонской области создаются кадетские классы с усиленной военной подготовкой. Российские захватчики обещают, что выпускникам этих классов якобы будут предоставляться льготы при вступлении на контрактную военную службу посредством назначения на сержантские должности.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши ракетчики и артиллеристы, в свою очередь, поразили 2 района сосредоточения живой силы противника", - говорится в информации Генштаба ВСУ.