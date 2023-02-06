Рада призвала приостановить работу России и Беларуси в органах ПА ОБСЕ

Верховная Рада приняла проект постановления N8396 "Об обращении Верховной Рады Украины в Парламентскую Ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и парламентов ее государств-участников о недопустимости участия членов парламента российской федерации и Беларуси в работе уставных органов Ассамблеи".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР, соответствующее решение поддержали 322 народных депутата.

"Верховная Рада Украины обращается в Парламентскую Ассамблею ОБСЕ и парламенты ее государств-участников с призывом утвердить изменения в Правил процедуры Ассамблеи, которые бы предусматривали приостановку полномочий членов ПА ОБСЕ, представителей парламентов государств-участников, которые нарушают принципы ОБСЕ и действуют государства-участники Организации, принять решение о такой приостановке полномочий в отношении членов парламентских делегаций Российской Федерации и Республики Беларусь, а также продолжить дальнейшее реформирование Организации", - говорится в обращении.

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Рада также призывает воздержаться от совместной работы с представителями Российской Федерации и Республики Беларусь в уставных органах Ассамблеи; обратиться парламентам государств-участников к своим правительствам с просьбой применить визовые ограничения к находящимся под санкциями Европейского Союза членам парламентов Российской Федерации и Республики Беларусь; признать Российскую Федерацию государством-террористом и усилить санкционное давление на нее.