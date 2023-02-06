Рада готовит два законопроекта, которые позволят бесплатно изымать участки для восстановления и быстро изменять их целевое назначение.
Об этом сообщает "Честно", передает Цензор.НЕТ.
"В Верховной Раде к рассмотрению готовят инициативы, которые можно описать словами "застройщикам все, гражданам - ничего".
Гражданам во времена большого восстановления остается меньше возможностей влиять на вид и комфорт городов.
Сразу два таких законопроекта могут быть проголосованы в ближайшее время. Это проект №8178-1 об упрощении процедуры изменения целевого назначения земельных участков для сельскохозяйственной деятельности на другие виды (например, для застройки).
Другой законопроект №8225 разрешает принудительное изъятие/отчуждение земельных участков у граждан. Два законопроекта проходили комитет по аграрной и земельной политике, который возглавляет Александр Гайду ("Слуга Народа")", - говорится в сообщении.