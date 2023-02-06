Заместителю председателя Сумской ОВА Клименчукову избрали меру пресечения по делу о хищении средств

Заместителю председателя Сумской ОВА Олегу Клименчукову суд избрал меру пресечения - личное обязательство. Он подозревается в хищении средств, предназначенных для восстановления уничтоженной инфраструктуры Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".

Как отмечается, мужчине инкриминируют завладение в особо крупных размерах бюджетными денежными средствами путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В суде сторона обвинения требовала в качестве меры пресечения - содержание под стражей. В то же время прокурор назвал риски: подозреваемый может скрываться от суда, уничтожить, спрятать или исказить доказательства, может влиять на свидетелей или продолжать совершать другие правонарушения.

В свою очередь, Клеменчуков попросил суд отказать стороне обвинения.

Суд постановил отпустить Олега Клименчукова под личное обязательство. Защитник чиновника заявил, что они будут обжаловать решение суда.

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Напомним, по данным следствия, в апреле 2022 года Клеменчуков совместно с и.о. начальником Департамента капитального строительства Сумской ОВА Олегом Чунаевым организовали схему хищения средств, выделенных Сумской области правительством на восстановление уничтоженной инфраструктуры.