Заместителю председателя Сумской ОВА Клименчукову избрали меру пресечения по делу о хищении средств
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".
Как отмечается, мужчине инкриминируют завладение в особо крупных размерах бюджетными денежными средствами путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
В суде сторона обвинения требовала в качестве меры пресечения - содержание под стражей. В то же время прокурор назвал риски: подозреваемый может скрываться от суда, уничтожить, спрятать или исказить доказательства, может влиять на свидетелей или продолжать совершать другие правонарушения.
В свою очередь, Клеменчуков попросил суд отказать стороне обвинения.
Суд постановил отпустить Олега Клименчукова под личное обязательство. Защитник чиновника заявил, что они будут обжаловать решение суда.
Напомним, по данным следствия, в апреле 2022 года Клеменчуков совместно с и.о. начальником Департамента капитального строительства Сумской ОВА Олегом Чунаевым организовали схему хищения средств, выделенных Сумской области правительством на восстановление уничтоженной инфраструктуры.