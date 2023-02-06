Нужно различать Путина и его систему и Россию с ее культурой, историей и людьми, - МИД Австрии

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что с РФ следует поддерживать диалог, в частности в ОБСЕ, и что нужно отличать Владимира Путина и его систему и Россию с ее культурой, историей и людьми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комментируя вопрос о том, что в годовщину полномасштабного вторжения в Украину в Вену для участия в ПА ОБСЕ прибудет делегация РФ из 15 человек, большинство из которых находится под санкциями, Шалленберг еще раз заверил, что Австрия была обязана выдать им визы. "Я должен сделать возможным приезд в Австрию для всех делегатов всех государств-участников", - прокомментировал он положение заключенного между Австрией и ОБСЕ соглашения.

В то же время, дату зимней сессии ПА ОБСЕ 23-24 февраля - "само в годовщину жесткого агрессивного нападения России на Украину" - австрийский министр назвал "очень неудачной". При этом он заявил, что создававшаяся в разгар "холодной войны" ОБСЕ остается важной платформой и сейчас, ведь во время ее заседаний "россияне вынуждены слышать, что они полностью изолированы".

Комментируя, что один член делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой призвал "загнать Украину в 18 век", а другой член Леонид Слуцкий призвал к казни пленных бойцов "Азовстали", Шалленберг сказал, что подобные заявления часто раздаются с российской стороны, в том числе и от бывшего президента Дмитрия Медведева. "Но трудности состоят в том, что нам нужно оставаться в диалоге. Мы надеемся все же, что когда-нибудь снова придет время дипломатии", - пояснил министр.

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На этом фоне глава МИД Австрии также заявил, что не считает правильным выгонять Россию из ОБСЕ. "Но какая альтернатива роспуску ОБСЕ и изгнанию России из ОБСЕ? Не думаю, что это будет правильным путем сейчас", - прокомментировал он вопрос о том, есть ли какой-либо смысл вести диалог с РФ в нынешних условиях.

По словам главы австрийского МИД, важно постоянно говорить России на разных форумах, в том числе в ООН, о том, что она "полностью изолирована" из-за ее действий в отношении Украины. Также глава австрийского МИД заявил, что в отношениях с Путиным "возвращение в статус кво" невозможно. При этом он считает, что нужно "различать между Путиным и его системой и Россией, ее культурой, историей и людьми".

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