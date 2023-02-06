Разворот в отношениях с Россией будет возможен только после Путина, - Моравецкий

Россия не будет представлять угрозу миру и безопасности в Европе только тогда, когда Владимир Путин уйдет и там состоятся демократические выборы.

Об этом в интервью El Mundo сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

"Решение состоит в том, чтобы демократизировать Россию и положить конец авторитарному правлению Путина. Это должен решить русский народ на демократических выборах", – сказал он.

Также читайте: Мы не показываем пальцем на других, но если бы все помогали Украине так, как Польша, война уже закончилась бы, - Моравецкий

Моравецкий считает, что демократизация – единственный шанс России на восстановление и конец господства спецслужб.

"В Европе же мы должны полностью избавиться от любого российского влияния и стать полностью независимыми от России. Тогда и только тогда появится шанс на новый разворот в отношениях с совсем другой Россией. Но это вопрос лет, а не месяцев", - сказал он. Моравецкий.